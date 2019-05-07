Президент США Дональд Трамп наградил американского гольфиста Тайгера Вудса Президентской медалью Свободы.
Как сообщает Sky Sports, президент наградил спортсмена в Розовом саду Белого дома. Решение о награждении было принято после того, как гольфист выиграл турнир "Мастерс" в Огасте 14 апреля. Для него это первый выигрыш "Мастерса" за 14 лет, предыдущий раз ему это удалось в 2005 году. "Мэйджоры" Вудс последний раз выигрывал 3955 дней назад - на US Open-2008. Выигрыш в Огасте стал для него 15-м "мэйджором".
На церемонии присутствовала супруга президента Мелания Трамп и члены семьи спортсмена. Вудс не первый гольфист, получивший эту медаль. Ранее ее удостоились Арнольд Палмер и Джек Никлас.
Награда была учреждена 33-м президентом США Гарри Трумэном в 1945 году, ее вручают за выдающиеся достижения в культуре или общественной жизни.