Президент США Дональд Трамп наградил американского гольфиста Тайгера Вудса Президентской медалью Свободы.

Как сообщает Sky Sports, президент наградил спортсмена в Розовом саду Белого дома. Решение о награждении было принято после того, как гольфист выиграл турнир "Мастерс" в Огасте 14 апреля. Для него это первый выигрыш "Мастерса" за 14 лет, предыдущий раз ему это удалось в 2005 году. "Мэйджоры" Вудс последний раз выигрывал 3955 дней назад - на US Open-2008. Выигрыш в Огасте стал для него 15-м "мэйджором".

Tiger Woods and his mother Tida, children Charlie and Sam and girlfriend Erica posing with Melania and President Trump post-ceremony pic.twitter.com/WilgsG6CbD – Dylan Dethier (@dylan_dethier) 6 мая 2019 г.

На церемонии присутствовала супруга президента Мелания Трамп и члены семьи спортсмена. Вудс не первый гольфист, получивший эту медаль. Ранее ее удостоились Арнольд Палмер и Джек Никлас.

Tiger Woods has been presented with America's highest civilian honour by President Donald Trump.



Full story ➡ https://t.co/lkH3mDjs03 pic.twitter.com/8hW7MBoer1 – BBC Sport (@BBCSport) 7 мая 2019 г.

Награда была учреждена 33-м президентом США Гарри Трумэном в 1945 году, ее вручают за выдающиеся достижения в культуре или общественной жизни.