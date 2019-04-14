Тайгер Вудс выиграл "мэйджор" впервые за 11 лет

Американский гольфист Тайгер Вудс стал победителем турнира "Мастерс" в Огасте. Для него это первый выигрыш турнира серии "Мастерс" за 14 лет, предыдущий раз ему это удалось в 2005 году.

Последний раз "мэйджоры" Вудс выигрывал 3955 дней назад - на US Open-2008.

Вудс стал первым гольфистом, выигравшим "Мастерс" спустя 14 лет после предыдущей победы.

15-кратный победитель "мэйджоров" в последние годы много лечился от травм, испытывал проблемы в личной жизни. В прошлом году он принял участие в 18 турнирах (против одного за предыдущие два года), смог одержать победу в US Tour Championship, закончил год на седьмом месте по призовым, а также выступил в составе сборной США в Ryder Cup.

Мировая академия спорта Laureus по итогам 2018 года вручила Вудсу премию в номинации "камбэк".