Тайгер Вудс введен в Зал славы гольфа

В американском штате Флорида состоялась церемония введения в Международный зал славы гольфа самого знаменитого представителя этого вида спорта Тайгера Вудса.

Вместе с 46-летним спортсменом в церемонии принимала участие его 14-летняя дочь Сэм. С 1996 года Вудс выиграл 82 турнира, в том числе 15 мейджоров — это второй результат в истории. Но главное — Тайгер на протяжении многих лет оставался любимчиком спонсоров и удерживал первое место в рейтингах самых богатых спортсменов планеты, заработав за карьеру более миллиарда долларов. По уровню интереса СМИ к своей персоне он до сих пор остается лидером среди всех гольфистов.

При этом Вудс порой оказывался в центре грандиозных скандалов. Когда в 2006-м жена обвинила его в супружеской неверности, более сотни женщин признались, что в разное время являлись любовницами спортсмена. После этого Тайгер даже лечился от секс-зависимости.

Также у гольфиста были проблемы с наркотиками и с законом, а в прошлом году он устроил жуткую автомобильную аварию, в результате которой чудом остался жив и до сих пор не восстановился в полной мере.