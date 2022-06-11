Тайгер Вудс стал третьим спортсменом в истории, заработавшим миллиард долларов

Журнал Forbes оценил состояние американского гольфиста Тайгера Вудса в более, чем 1 миллиард долларов.

Таким образом, 46-летний американец стал третьим спортсменом в истории, заработавшим миллиард долларов.

До него этого добились американские баскетболисты Майкл Джордан и Леброн Джеймс.

Отмечается, что 90 процентов своего состояния гольфист заработал с помощью рекламных контрактов.

Вудс является 15-кратным победитель турниров «Мэйджор».