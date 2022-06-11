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Сегодня, 10:53

Тайгер Вудс стал третьим спортсменом в истории, заработавшим миллиард долларов

Карен Саркисян
Корреспондент
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Журнал Forbes оценил состояние американского гольфиста Тайгера Вудса в более, чем 1 миллиард долларов.

Таким образом, 46-летний американец стал третьим спортсменом в истории, заработавшим миллиард долларов.

До него этого добились американские баскетболисты Майкл Джордан и Леброн Джеймс.

Отмечается, что 90 процентов своего состояния гольфист заработал с помощью рекламных контрактов.

Вудс является 15-кратным победитель турниров «Мэйджор».

Источник: https://www.forbes.ru/biznes/468421-gol-fist-tajger-vuds-oficial-no-stal-milliarderom
Леброн Джеймс
Майкл Джордан
Тайгер Вудс
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