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Фелтон был госпитализирован во время игры в гольф

06:52

Известный актер Том Фелтон потерял сознание на матче по гольфу в рамках турнира среди звезд. Как сообщает Golf Digest, 34-летний британец был доставлен в больницу для оказания помощи.

Фелтон играл с бывшим хоккеистами Теему Селянне и Майком Эруционе.

Напомним, британский актер известен по роли Драко Малфоя в серии фильмов про Гарри Поттера.

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Евгений Козинов все материалы автора

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