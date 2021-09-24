Фелтон был госпитализирован во время игры в гольф
06:52
Известный актер Том Фелтон потерял сознание на матче по гольфу в рамках турнира среди звезд. Как сообщает Golf Digest, 34-летний британец был доставлен в больницу для оказания помощи.
Фелтон играл с бывшим хоккеистами Теему Селянне и Майком Эруционе.
Напомним, британский актер известен по роли Драко Малфоя в серии фильмов про Гарри Поттера.
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