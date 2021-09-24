Фелтон был госпитализирован во время игры в гольф

Известный актер Том Фелтон потерял сознание на матче по гольфу в рамках турнира среди звезд. Как сообщает Golf Digest, 34-летний британец был доставлен в больницу для оказания помощи.

Фелтон играл с бывшим хоккеистами Теему Селянне и Майком Эруционе.

Напомним, британский актер известен по роли Драко Малфоя в серии фильмов про Гарри Поттера.