Тайгер Вудс - о первой победе в "мэйджоре" за 11 лет: "Это невероятно"

Американский гольфист Тайгер Вудс прокомментировал победу на турнире "Мастерс" в Огасте. Для него это первый выигрыш турнира серии "Мастерс" за 14 лет, предыдущий раз ему это удалось в 2005 году.

Последний раз "мэйджоры" Вудс выигрывал 3955 дней назад - на US Open-2008.

- Это просто невероятно, - цитирует Sports Illustrated Вудса. - Я чувствовал себя подготовленным к этому турниру. В этом году я выступал не лучшим образом, но постепенно начал направлять мяч в задуманном направлении. Это все, что мне нужно было на этой неделе.