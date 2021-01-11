Гольфист назвал себя гомофобным словом и принес извинения

Американский гольфист Джастин Томас оказался в центре скандала во время турнира на Гавайях. После неудачного исполнения удара он выругался сам на себя, назвав словом faggot (грубое название представителей нетрадиционной сексуальной ориентации).

Его реплика была слышна в трансляции. Инцидент привлек внимание организации, которая борется с гомофобией и прочими видами дискриминации в спорте. Она потребовала извиниться перед ЛГБТ-сообщестовм. Томас признал, что повел себя неподобающе и принес извинения.