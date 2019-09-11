Юношеская сборная России уступила португальцам и не пробилась в полуфинал чемпионат Европы
Юношеская сборная России (U 19) по мини-футболу уступила сборной Португалии (1:4) в матче группового турнира чемпионата Европы. Команда не сумела пробиться в полуфинал.
Россияне открыли счет на второй минуте после удара Дениса Титкова. В ответ португальцы забили четырежды.
Сборная России в трех матчах набрала три очка и занимает третье место. Лидирует Португалия — девять очков. Второй полуфиналист от группы А станет известен после матча Польша — Латвия, который состоится позже.
В группе В на чемпионате Европы, который проходит в Риге (Латвия) на выход из группы перед последним туром претендуют команды Хорватии и Украины.
Чемпионат Европы U 19
Группа А
Россия — Португалия — 1:4 (1:1)
Голы: Титков, 2 — Марселу, 13, 40, Пасу, 39, Рейш, 40
11 сентября. Рига (Латвия)