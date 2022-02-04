Дмитрий Путилов: «Я сам пенальти «наварил» — отдал неточный пас, хорошо, что все удачно закончилось»

Вратарь сборной России по мини-футболу Дмитрий Путилов прокомментировал победу над Украиной (3:2) в матче 1/2 финала чемпионата Европы-2022.

Путилов в самой концовке матча отразил пенальти, который не позволил украинцам сравнять счет.

«От событий матча еще не отошел. Я ведь сам этот пенальти нам «наварил» — отдал неточный пас, после которого пошла атака на наши ворота. Хорошо, что все хорошо закончилось. Думал перед пенальти над тем, как сыграть в этом эпизоде. Хорошо, что в итоге удалось отбить этот удар», — приводит слова голкипера сайт Ассоциации мини-футбола России.

Путилов также поделился мнением об игре сборной Украины.

«Игра получилась хорошей, Украина выбрала тактику с игрой в пять полевых большую часть матча, что заставило нас понервничать. Такая игра очень выматывает, поскольку нужно держать усиленную концентрацию. Здорово, что ребята забили важные голы и хорошо сыграли в обороне», — добавил он.

Во время матча украинские болельщики скандировали националистические лозунги и оскорбительные кричалки.

В финале ЧЕ-2022 сборная России сыграет с победителем матча Испания — Португалия.