Бразилия разгромила Вьетнам со счетом 9:1 на чемпионате мира по мини-футболу
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Состоялись матчи первого тура группового турнира чемпионата мира по мини-футболу.
Бразилия обыграла Вьетнам со счетом 9:1. Португалия победила Таиланд (4:1). Чехия выиграла у Панамы (5:1). Сборная Марокко разгромила команду Соломоновых островов (6:0).
Чемпионат мира
Группа С
Таиланд — Португалия — 1:4 (1:1)
Марокко — Соломоновы острова — 6:0 (3:0)
Группа D
Вьетнам — Бразилия — 1:9 (1:5)
Панама — Чехия — 1:5 (0:4)
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