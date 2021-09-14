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Бразилия разгромила Вьетнам со счетом 9:1 на чемпионате мира по мини-футболу

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Состоялись матчи первого тура группового турнира чемпионата мира по мини-футболу.

Бразилия обыграла Вьетнам со счетом 9:1. Португалия победила Таиланд (4:1). Чехия выиграла у Панамы (5:1). Сборная Марокко разгромила команду Соломоновых островов (6:0).

Чемпионат мира

Группа С

Таиланд — Португалия — 1:4 (1:1)

Марокко — Соломоновы острова — 6:0 (3:0)

Группа D

Вьетнам — Бразилия — 1:9 (1:5)

Панама — Чехия — 1:5 (0:4)

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Евгений Петров все материалы автора

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