Мини-футбол
Новости
Суперлига Кубок России Чемпионат мира Чемпионат Европы
Главная
Мини-футбол

Сегодня, 11:53

В Госдуме призвали УЕФА вынести справедливое решение по делу матча Россия — Украина в мини-футболе

Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Свищев.
Фото Зураб Джавахадзе, Известия

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что УЕФА продолжает рассмотрение дисциплинарного дела по итогам матча полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встречались сборные России и Украины (3:2).

«В регламенте четко прописаны наказания, которые обязаны применить против выходок подобного рода. Непонятно, почему дисциплинарная комиссия до сих пор не вынесла свое решение. Мы надеемся, что для всех правила будут едины. Если украинские болельщики и футболисты пытаются делать из себя мучеников, то это не про футбол. УЕФА обязан закрыть от политических актов свои площадки, наказание для всех должно быть едино. Если это не будет сделано, то необходимо сразу подавать в суд, чтобы засудить и нарушителей, и организацию, которая должна регламентировать порядок на спортивных мероприятиях», — сказал Свищев «СЭ».

5 февраля Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное расследование по итогам полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу.

Во время игры, которая состоялась 4 февраля в Нидерландах, украинские фанаты на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку.

Сборная России по мини-футболу
Сборная Украины по мини-футболу
Дмитрий Свищев
3
Читайте также
Цинк: причины и симптомы дефицита и его роль в организме человека
Ужас по имени «Тосно», «слив» Глушакова и начало «смуты». Вспоминаем последний полуфинал Кубка России с участием «Спартака»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

УЕФА продолжает рассмотрение дисциплинарного дела из-за поведения украинских фанатов

«Украинских болельщиков бесполезно предупреждать». Журова — о дисциплинарном деле матча Россия — Украина
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости