В Госдуме призвали УЕФА вынести справедливое решение по делу матча Россия — Украина в мини-футболе

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о том, что УЕФА продолжает рассмотрение дисциплинарного дела по итогам матча полуфинала чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встречались сборные России и Украины (3:2).

«В регламенте четко прописаны наказания, которые обязаны применить против выходок подобного рода. Непонятно, почему дисциплинарная комиссия до сих пор не вынесла свое решение. Мы надеемся, что для всех правила будут едины. Если украинские болельщики и футболисты пытаются делать из себя мучеников, то это не про футбол. УЕФА обязан закрыть от политических актов свои площадки, наказание для всех должно быть едино. Если это не будет сделано, то необходимо сразу подавать в суд, чтобы засудить и нарушителей, и организацию, которая должна регламентировать порядок на спортивных мероприятиях», — сказал Свищев «СЭ».

5 февраля Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное расследование по итогам полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу.

Во время игры, которая состоялась 4 февраля в Нидерландах, украинские фанаты на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку.