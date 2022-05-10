Депутат Госдумы РФ Светлана Журова в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировала на то, что УЕФА продолжает рассмотрение дисциплинарного дела по матчу полуфинала Евро-2022 по мини-футболу Россия — Украина (3:2).

«Я даже не знаю, что УЕФА сейчас будет рассматривать непредвзято. У меня есть вопросы к этому. Скорее всего, не будет. Болельщиков сборной Украины бесполезно о чем-либо предупреждать. Они так будут вести себя все время. Им бесполезно говорить, что за ними будут наблюдать, с Россией они все равно не сыграют. Поэтому нас и не допускают сейчас, чтобы не было прецедентов. Организаторам проще нас никуда не пускать. Сейчас в объективность наказания я не верю. Все будет очень жестко», — сказала Журова «СЭ».

5 февраля Российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное расследование по итогам полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу. Во время игры, которая состоялась 4 февраля в Нидерландах, украинские фанаты на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку.

Ранее в комментарии «СЭ» депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев призвал УЕФА вынести справедливое решение по делу матча Россия — Украина.