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Сегодня, 15:20

УЕФА продолжает рассмотрение дисциплинарного дела из-за поведения украинских фанатов

Екатерина Савостина
Корреспондент
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В пресс-службе УЕФА сообщили, что продолжают рассмотрение дисциплинарного дела по итогам матча 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встречались сборные России и Украины.

«Разбирательство все еще продолжается. Решение будет объявлено в надлежащее время», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

5 февраля российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное расследование по итогам полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу.

Во время игры, которая состоялась 4 февраля в Нидерландах, украинские фанаты на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку.

Источник: https://tass.ru/sport/14582813
Сборная России по мини-футболу
УЕФА
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