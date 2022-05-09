УЕФА продолжает рассмотрение дисциплинарного дела из-за поведения украинских фанатов

В пресс-службе УЕФА сообщили, что продолжают рассмотрение дисциплинарного дела по итогам матча 1/2 финала чемпионата Европы по мини-футболу, в котором встречались сборные России и Украины.

«Разбирательство все еще продолжается. Решение будет объявлено в надлежащее время», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

5 февраля российский футбольный союз (РФС) обратился в УЕФА с просьбой открыть дисциплинарное расследование по итогам полуфинального матча чемпионата Европы по мини-футболу.

Во время игры, которая состоялась 4 февраля в Нидерландах, украинские фанаты на трибунах скандировали в адрес российских футболистов оскорбительные высказывания, которые носили политический характер, разжигали ненависть по национальному признаку.