УЕФА запретил КПРФ использовать логотип в Лиге чемпионов

Президент Ассоциации мини-футбола России (АМФР) Эмиль Алиев заявил, что УЕФА запретил московскому клубу КПРФ использовать логотип в матчах Лиги чемпионов. В прошлом сезоне команда впервые в своей истории завоевала серебро чемпионата России и пробилась в главный турнир Европы.

– От УЕФА уже поступило официальное письмо о запрете логотипа, который полностью соответствует логотипу партии, – приводит rsport.ria.ru слова Алиева. – А УЕФА регламентными нормами отделяет спорт от политики. Тут не надо заострять внимание именно на коммунистической партии, это касается всех случаев, которые связаны с политикой. МФК КПРФ уже получил это извещение и будет менять свой логотип.

Возможность оставить название пока обсуждается, ведь прямого перевода с английского на русский у аббревиатуры нет. "Коммунизм" по-английски начинается с буквы "с". Надеюсь, что мы сделаем все возможное, чтобы отстоять хотя бы бренд КПРФ, на который ориентируется болельщик. Со своей стороны мы уже обратились в УЕФА, чтобы у команды осталось свое название. Исключение команды из участников Лиги чемпионов исключено.