«Тюмень» и «Газпром-Югра» одержали победы

«Тюмень» обыграла «Динамо Самару» в матче 8-го тура чемпионата России (3:1). В другой встрече «Газпром-Югра» разгромила «Беркут» (6:1).

Югорская команда идет на втором месте в турнирной таблице, а тюменская — на четвертом. Самарский и грозненский коллективы занимают 7-е и 8-е места соответственно.

Чемпионат России

8-й тур

«Тюмень» (Тюмень) — «Динамо Самара» (Самара) — 3:1 (1:1)

Тюмень. «СК Центральный».

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Беркут» (Грозный) — 6:1 (3:1)

Югорск. «ДС Юбилейный».