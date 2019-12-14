«Тюмень» и «Газпром-Югра» одержали победы
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«Тюмень» обыграла «Динамо Самару» в матче 8-го тура чемпионата России (3:1). В другой встрече «Газпром-Югра» разгромила «Беркут» (6:1).
Югорская команда идет на втором месте в турнирной таблице, а тюменская — на четвертом. Самарский и грозненский коллективы занимают 7-е и 8-е места соответственно.
Чемпионат России
8-й тур
«Тюмень» (Тюмень) — «Динамо Самара» (Самара) — 3:1 (1:1)
Тюмень. «СК Центральный».
«Газпром-Югра» (Югорск) — «Беркут» (Грозный) — 6:1 (3:1)
Югорск. «ДС Юбилейный».
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