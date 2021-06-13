«Синара» обыграла «Тюмень» в первом матче финала чемпионата России по мини-футболу
18:14
В первом матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу «Синара» выиграла у «Тюмени» (6:2).
Серия продолжается до трех побед. Второй матч состоится 14 июня.
Также в серии за третье место «Норильский Никель» победил КПРФ (5:3).
Чемпионат России
Серия за 3-е место
«Норильский никель» (Норильск) — КПРФ (Москва) — 5:3 (2:0)
Счет в серии: 1-0
13 июня. Норильск. «ФОК Айка».
Финал
«Синара» (Екатеринбург) — «Тюмень» — 6:2 (4:1)
Счет в серии: 1-0
13 июня. Екатеринбург. «Дворец игровых видов спорта»
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