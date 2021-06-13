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«Синара» обыграла «Тюмень» в первом матче финала чемпионата России по мини-футболу

18:14
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В первом матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу «Синара» выиграла у «Тюмени» (6:2).

Серия продолжается до трех побед. Второй матч состоится 14 июня.

Также в серии за третье место «Норильский Никель» победил КПРФ (5:3).

Чемпионат России

Серия за 3-е место

«Норильский никель» (Норильск) — КПРФ (Москва) — 5:3 (2:0)

Счет в серии: 1-0

13 июня. Норильск. «ФОК Айка».

Финал

«Синара» (Екатеринбург) — «Тюмень» — 6:2 (4:1)

Счет в серии: 1-0

13 июня. Екатеринбург. «Дворец игровых видов спорта»

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