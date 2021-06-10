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Рикардинью может покинуть АКСС

05:52
Рикардинью (слева). Фото Instagram
Рикардинью (слева). Фото Instagram

Шестикратный лучший игрок мира Рикардинью намекнул, что может покинуть «АКСС» летом. Португалец имеет действующий контракт с парижским клубом до 2023 года.

«Я никогда не говорил, где буду в следующем сезоне», — цитирует O Jogo Рикардинью.

35-летний игрок в конце марта получил разрыв длинной малоберцовой мышцы. Португалец надеется успеть восстановиться к сентябрю.

В этом сезоне Рикардинью сыграл в 8 матчах чемпионата Франции, забил 5 голов и сделал 7 голевых передач. В Лиге чемпионов он отметился одной голевой передачей в 3 встречах.

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