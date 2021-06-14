«Синара» обыграла «Тюмень» во втором матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу

Во втором матче финала чемпионата России по мини-футболу «Синара» выиграла у «Тюмени» (4:3 д.в.). Счет в серии — 2-0 в пользу «Синары». Финал продолжается до трех побед одной из команд.

В серии за третье место КПРФ победил «Норильский никель» (7:4) и сделал общий счет равным — 1-1. Третьи матчи пройдут 18 июня.

Чемпионат России

Матч за 3-е место

«Норильский никель» (Норильск) — КПРФ (Москва) — 4:7 (0:5)

Счет в серии: 1-1

14 июня. Норильск. «ФОК Айка».

Финал

«Синара» (Екатеринбург) — «Тюмень» — 4:3 (2:2) д.в.

Счет в серии: 2-0

14 июня. Екатеринбург. «Дворец игровых видов спорта».