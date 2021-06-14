«Синара» обыграла «Тюмень» во втором матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу
16:15
«Синара» обыграла «Тюмень» во втором матче финальной серии чемпионата России по мини-футболу
Во втором матче финала чемпионата России по мини-футболу «Синара» выиграла у «Тюмени» (4:3 д.в.). Счет в серии — 2-0 в пользу «Синары». Финал продолжается до трех побед одной из команд.
В серии за третье место КПРФ победил «Норильский никель» (7:4) и сделал общий счет равным — 1-1. Третьи матчи пройдут 18 июня.
Чемпионат России
Матч за 3-е место
«Норильский никель» (Норильск) — КПРФ (Москва) — 4:7 (0:5)
Счет в серии: 1-1
14 июня. Норильск. «ФОК Айка».
Финал
«Синара» (Екатеринбург) — «Тюмень» — 4:3 (2:2) д.в.
Счет в серии: 2-0
14 июня. Екатеринбург. «Дворец игровых видов спорта».
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