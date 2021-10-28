«Тюмень» сыграла вничью с «Кайратом» в Лиге чемпионов

В матче основного раунда Лиги чемпионов по мини-футболу «Тюмень» и «Кайрат» сыграли вничью (3:3).

В составе российского клуба отличились Сергей Абрамович, Артем Антошкин и Йован Лазаревич.

«Тюмень» набрала четыре очка и лидирует в четвертой группе. У «Кайрата» два очка и второе место.

Лига чемпионов

Основной раунд. Группа 4

«Тюмень» (Россия) — «Кайрат» (Казахстан) — 3:3 (3:1)

Голы: Абрамович, 6 (1:0), Турсагулов, 7 (1:1), Антошкин, 10 (2:1), Лазаревич, 12 (3:1) — Эдсон, 30 (3:2), Витао, 34 (3:3)

28 октября. Римини. RDS Stadium.