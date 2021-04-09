Сборная России по мини-футболу гарантировала себе первое место в отборочной группе чемпионата Европы-2022
17:42
9 апреля в матче квалификации чемпионата Европы-2022 по мини-футболу сборная России встретилась с командой Армении. Россияне одержали победу со счетом 5:2 и заняли первое место в отборочной группе.
Россияне досрочно гарантировали себе выход в финальную часть чемпионата Европы, которая состоится в феврале 2022 года в Голландии.
12 апреля сборной России предстоит сыграть против команды Грузии.
Минифутбол
Чемпионат Европы
Квалификационный раунд. Группа 2
Армения — Россия — 2:5 (0:3)
7
Зачет
vs
0
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