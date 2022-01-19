Сборная Казахстана натурализовала пятого бразильца

Сборная Казахстана объявила о натурализации пятого по счету бразильца Эдсона. Ранее также были натурализованы Игита, Дуглас, Лео и Тайнан.

29-летний универсал из Бразилии выступает за «Кайрат» с 2018 года.

«Эдсон — игрок, открытый в «Кайрате» и раскрывающий свой большой потенциал. В характеристику этого игрока входят уникальнейшие данные для его позиции... Нам надо готовить или искать не хватающих в Казахстане игроков по тем линиям и позициям, которых не может дать казахстанский футзал на этом этапе», — приводит слова президента «Кайрата» Кайрата Оразбекова meta-ratings.kz.

При этом, как отмечается, УЕФА может запретить заявлять бразильца за Казахстан. Организация проверяет законность натурализации таких игроков.