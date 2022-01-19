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Сегодня, 13:36

Сборная Казахстана натурализовала пятого бразильца

Роман Шишов
Корреспондент

Сборная Казахстана объявила о натурализации пятого по счету бразильца Эдсона. Ранее также были натурализованы Игита, Дуглас, Лео и Тайнан.

29-летний универсал из Бразилии выступает за «Кайрат» с 2018 года.

«Эдсон — игрок, открытый в «Кайрате» и раскрывающий свой большой потенциал. В характеристику этого игрока входят уникальнейшие данные для его позиции... Нам надо готовить или искать не хватающих в Казахстане игроков по тем линиям и позициям, которых не может дать казахстанский футзал на этом этапе», — приводит слова президента «Кайрата» Кайрата Оразбекова meta-ratings.kz.

При этом, как отмечается, УЕФА может запретить заявлять бразильца за Казахстан. Организация проверяет законность натурализации таких игроков.

Источник: https://meta-ratings.kz/blog/kazakhstan-naturalizoval-pyatogo-braziltsa-fanaty-nedovolny-u-uefa-sereznye-voprosy/
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