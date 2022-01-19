Капитан сборной России уверен, что команда будет решать самые высокие задачи на Евро

Капитан сборной России Сергей Абрамов пообещал, что игроки российской команды будут стараться доказать свою силу на чемпионате Европы.

«На предстоящем Евро мы будем решать самые высокие задачи. Вся необходимая для этого подготовительная работа была проведена в полном объеме. От лица команды хочу поблагодарить руководство Ассоциации мини-футбола России, Российский футбольный союз, лично Александра Валерьевича Дюкова (президент РФС) и Александра Александровича Алаева (генеральный секретарь РФС) за чуткое отношение к вопросам организации подготовки и большое внимание к деятельности сборной России по мини-футболу. Для нас это очень важно.

Каждый из нас будет стремиться изо всех сил доказать силу нашей команды и всего российского мини-футбола. Тем более, что после мирового первенства в Литве есть определенный осадок", — цитируют «Известия» Абрамова.