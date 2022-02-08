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Сегодня, 21:05

Президент Португалии принял сборную страны по мини-футболу после победы на Евро

Евгений Петров
Корреспондент
Сборная Португалии на приеме у президента.
Фото УЕФА

Сборная Португалии по мини-футболу побывала на приеме у президента страны, сообщает moveaveiro.pt. Команда выиграла чемпионат Европы, победив в финале Россию (4:2).

«И в полуфинале, и в финале я был уверен, что мы перевернем ход матча, — сказал президент. — Почему? Я верил в Жорже Браза (главного тренера — Прим. «СЭ») и вас. Вы проявили героический дух в ключевые моменты.

Эта победа была вдохновением для всей страны. Гол на последней или предпоследней секунде был вишенкой на торте после великолепной игры. Это было очень по-португальски. Мы боролись, умели терпеть, сохранили спокойствие, мотивацию, решимость и в итоге победили. Трофеи не падают с неба, они являются результатом работы".

Сборная Португалии стала чемпионом Европы во второй раз подряд.

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