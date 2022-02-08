Петр Шотурма: «Незабитый пенальти в ворота России снился два дня»

Игрок сборной Украины по мини-футболу Петр Шотурма рассказал, как он отреагировал на незабитый пенальти в ворота сборной России в полуфинале чемпионата Европы (2:3).

«Я взял на себя ответственность как капитан, — цитирует Шотурму Sport.ua. — Фортуна была не на моей стороне. Когда шел к мячу я почувствовал, представил, сколько болельщиков за моей спиной, конечно, я хотел забить. Эта возможность на всю жизнь уже — я буду думать об этом пенальти, он мне и снился два дня, я спать не мог.

Но так случилось, поэтому могу извиниться перед болельщиками — теперь мне с этим жить. Многое писали после матча, хейта было много. Как сказал один тренер: «Если ты прошел через это — станешь сильнее. Так и есть — за это Евро мы стали еще сильнее».

Шотурма бил пенальти в концовке матча, но его удар отразил вратарь сборной России Дмитрий Путилов. В финале Россия уступила сборной Португалии (2:4).