Иван Чишкала — о матче с Украиной: «Не так важно, кто будет нам противостоять в полуфинале»

Игрок сборной России по мини-футболу Чишкала поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы против сборной Украины. «Не так важно, кто нам будет противостоять в полуфинале, — цитирует Чишкалу официальный сайт УЕФА. — У нас цель одна — выйти в финал и завоевать золотые медали». В 1/4 финала россияне обыграли команду Грузии (3:1). Матч Россия — Украина состоится в Амстердаме 4 февраля. Украинцы на предыдущей стадии победили команду Казахстана (5:3).