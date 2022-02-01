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Сегодня, 21:48

Иван Чишкала — о матче с Украиной: «Не так важно, кто будет нам противостоять в полуфинале»

Евгений Петров
Корреспондент

Игрок сборной России по мини-футболу Чишкала поделился ожиданиями от матча 1/2 финала чемпионата Европы против сборной Украины.

«Не так важно, кто нам будет противостоять в полуфинале, — цитирует Чишкалу официальный сайт УЕФА. — У нас цель одна — выйти в финал и завоевать золотые медали».

В 1/4 финала россияне обыграли команду Грузии (3:1). Матч Россия — Украина состоится в Амстердаме 4 февраля.

Украинцы на предыдущей стадии победили команду Казахстана (5:3).

Источник: https://ru.uefa.com/futsaleuro/match/2034397--russia-vs-georgia/
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