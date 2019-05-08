"Новая Генерация" выбила "Газпром-Югру" в четвертьфинале чемпионата России

Действующий чемпион России "Газпром-Югра" проиграл "Новой Генерации" (2:4) в матче 1/4 плей-офф. Команда из Сыктывкара выиграла серию со счетом 3-1 и пробилась в финал.

"Динамо Самара" обыграло "Синару" (1:0) и сравняло счет в серии - 2-2. Вторым полуфиналистом стала "Тюмень", обыгравшая "Норильский Никель" - 4:2. Команда выиграла серию - 3-1.

Мини-футбол

Чемпионат России

Плей-офф

1/4 финала

"Новая генерация (Сыктывкар) - "Газпром-Югра" (Югорск) - 4:2

8 мая. Сыктывкар. "УСК Единая Россия".

Счет в серии: 3-1

"Норильский никель" (Норильск) - "Тюмень" - 2:4

8 мая. Норильск. "ДС Арктика".

Счет в серии: 1-3

"Динамо Самара" - Синара (Екатеринбург) - 1:0

8 мая. Самара. "СК МТЛ-Арена".

Счет в серии: 2-2.