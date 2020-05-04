Матчи плей-офф чемпионата Белоруссии по мини-футболу пройдут без зрителей

Все игры плей-офф чемпионата Белоруссии по мини-футболу будут проходить без зрителей. Об этом сообщает сайт Белорусской ассоциации мини-футбола. При этом, несмотря на пандемию коронавируса, турнир не будет остановлен.

Матчи 1/8 финала стартуют 14 мая. Финал стартует 7 июня. Финальная серия будет проходить до трех побед.

По данным Worldometer, в мире зафиксировано 3 624 470 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 250 986 человек умерли, выздоровели — 1 179 863.

В России, по данным Роспотребнадзора, зарегистрировано 145 268 случаев заболевания коронавирусом. 1356 человек умерли, выздоровели — 18 095.