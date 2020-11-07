КПРФ обыграл «Торпедо», «Газпром-Югра» победила «Динамо-Самара»

КПРФ выиграл у «Торпедо» (5:2) в матче шестого тура чемпионата России по мини-футболу среди мужчин.

В других матчах «Норильский никель» победил «Новую генерацию» (3:2). «Газпром-Югра» победила «Динамо Самара» (6:3).

Минифутбол

Чемпионат России

6-й тур

КПРФ (Москва) — «Торпедо» (Нижегородская область) — 5:2 (3:2)

«Норильский никель» (Норильск) — «Новая генерация» (Сыктывкар) — 3:2 (2:1)

«Газпром-Югра» (Югорск) — «Динамо Самара» — 6:3 (1:1)

С 21 очком лидирует в чемпионате «Тюмень». Вторым идет «Динамо Самара» (18 очков). КПРФ и «Норильский никель» делят 3-4 места — по 15 очков.