Сборная России обыграла французов в отборе на Евро-2022 по мини-футболу

Сборная России по мини-футболу дома 9 марта обыграла Францию (5:1) в матче третьего этапа отборочного турнира чемпионата Европы-2022.

В составе победителей голы забили Сергей Абрамов, дублем отметился Ришат Котляров, Андрей Афанасьев и Даниил Давыдов. У проигравших единственный гол забил Микаэль Де Са Андраде.

5 марта российская команда уже обыграла французов на выезде (3:2). Сегодняшняя победа в Щелково стала четвертой и на данный момент сборная России лидирует в группе с 12 очками. Второй идет команда Грузии (4 очка после трех матчей), французы (2 очка после четырех игр) — третьи, сборная Армении (1 очко после трех игр) — на последнем месте. Победитель группы гарантированно выходит в финальную стадию чемпионата Европы, которая пройдет с 19 января по 6 февраля 2022 года в Амстердаме и Гронингене.

Мини-футбол

Чемпионат Европы

Квалификационный раунд. Группа 2

Россия — Франция — 5:1

Голы: Абрамов, 13 (1:0). Де Са Андраде, 13 (1:1). Котляров, 29 (2:1). Афанасьев, 32 (3:1). Котляров, 38 (4:1). Давыдов, 39 (5:1).