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Сегодня, 21:40

Александр Самедов: «Противно комментировать провокации украинских болельщиков»

Антон Иванов
Александр Самедов.
Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал победу сборной России в полуфинальном матче чемпионата Европы против сборной Украины (3:2).

«Поздравляю наших парней, красавцы! Это был шикарный полуфинал от двух замечательных сборных, — сказал Самедов «СЭ». — Обе команды показали шикарный футбол. Сегодня сборная Россия одержала важнейшую победу, которая может стать определяющей на турнире. Наша парни — герои, но это не все. Это был не самый главный матч. Нас ждет финал, важно победить в нем. Провокации болельщиков? Я даже не хочу ничего говорить про этих людей. Мне противно комментировать такое».

Во время игры украинские болельщики выкрикивали оскорбительные кричалки, а после окончания встречи освистали российских футболистов.

В финале 6 февраля Россия сыграет с победителем встречи Португалия — Испания.

Александр Самедов
Сборная России по мини-футболу
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