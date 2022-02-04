Александр Самедов: «Противно комментировать провокации украинских болельщиков»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Самедов прокомментировал победу сборной России в полуфинальном матче чемпионата Европы против сборной Украины (3:2).

«Поздравляю наших парней, красавцы! Это был шикарный полуфинал от двух замечательных сборных, — сказал Самедов «СЭ». — Обе команды показали шикарный футбол. Сегодня сборная Россия одержала важнейшую победу, которая может стать определяющей на турнире. Наша парни — герои, но это не все. Это был не самый главный матч. Нас ждет финал, важно победить в нем. Провокации болельщиков? Я даже не хочу ничего говорить про этих людей. Мне противно комментировать такое».

Во время игры украинские болельщики выкрикивали оскорбительные кричалки, а после окончания встречи освистали российских футболистов.

В финале 6 февраля Россия сыграет с победителем встречи Португалия — Испания.