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Разговор по пятницам

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Яровинский: «Овчинников стрелял из газового пистолета в Семина и Филатова»

Юрий Голышак
Обозреватель
Александр Кружков
Обозреватель
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Сергей Овчинников.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Экс-спортивный директор ЦСКА и «Рубина» Олег Яровинский, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал о бывшем вратаре сборной России Сергее Овчинникове.

— За последние пару лет — самое удивительное нарушение режима в вашей команде?

— В «Рубине» ребята решили перекинуться в карты с матерыми зубрами. Проиграли большие деньги, надолго впали в депрессию.

— «Большие» — это сколько?

— Около 200 тысяч рублей. Для нынешнего «Рубина» — серьезная сумма. Впрочем, все это ерунда по сравнению с тем, что творилось в наших клубах в 90-е. Обожаю рассказы Сергея Овчинникова про «Локомотив» тех лет. Ух, какие истории!

— Например?

— Как он стрелял из газового пистолета.

— В кого?

— В тренера и президента клуба.

— В Семина и Филатова?!

— Да. Они спрятались от Овчинникова, а он был чем-то недоволен. Ну и пальнул в них через дверь. Ничего — потом нормально общались, даже капитаном «Локо» остался. Команда там была фантастически дружная. Настоящая банда.

Леонид Слуцкий, Олег Яровинский и Евгений Гинер. Олег Яровинский: «Тяжело собирать выбитые зубы сломанными руками», — сказал Гинер"

Сергей Овчинников (футбол)
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Олег Яровинский
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