"Уильямс" пропустит первый день тестов в Барселоне

Британская команда "Уильямс" не успеет подготовить свой новый болид FW-42 к первому дню тестов в Барселоне, сообщает пресс-служба коллектива.

- К сожалению, нам пришлось отложить начало работы на предсезонных тестах до утра вторника, - заявила заместитель руководителя команды Клэр Уильямс. - Нам нужно еще немного времени на подготовку. Наш приоритет – как можно лучше подготовить машину к первому выезду на трассу, а иногда это занимает больше времени, чем хотелось бы. Не идеальная ситуация, но это не конец света.

Таким образом, в первый день предсезонных тестов в Барселоне, который пройдет в понедельник, 18 февраля, на трассу выйдут девять машин вместо десяти.