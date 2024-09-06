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Сегодня, 19:00

19-летний Берман заменит Магнуссена на «Гран-при Азербайджана»

Руслан Минаев
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Британский гонщик Оливер Берман заменит датчанина Кевина Магнуссена на «Гран-при Азербайджана», сообщает пресс-служба «Хаас».

Отмечалось, что Магнуссен был дисквалифицирован за столкновение с гонщиком «Альпин» Пьером Гасли. За это пилот «Хаас» получил 2 штрафных очка и достиг числа в 12 дисциплинарных баллов в суперлицензию, в результате чего получил автоматическое отстранение.

«Гран-при Азербайджана» пройдет с 13 по 15 сентября.

Формула-1
Хаас
Кевин Магнуссен
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