19-летний Берман заменит Магнуссена на «Гран-при Азербайджана»

Британский гонщик Оливер Берман заменит датчанина Кевина Магнуссена на «Гран-при Азербайджана», сообщает пресс-служба «Хаас».

Отмечалось, что Магнуссен был дисквалифицирован за столкновение с гонщиком «Альпин» Пьером Гасли. За это пилот «Хаас» получил 2 штрафных очка и достиг числа в 12 дисциплинарных баллов в суперлицензию, в результате чего получил автоматическое отстранение.

«Гран-при Азербайджана» пройдет с 13 по 15 сентября.