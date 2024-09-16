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Марко заявил, что в «Ред Булл» не верят в победу в Кубке конструкторов в нынешнем сезоне

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Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что команде уже не рассчитывают на победу в Кубке конструкторов по итогам сезона.

«Честно говоря, мы потеряли надежду. Положительным моментом остается то, что Оскар Пиастри близок к Ландо Норрису по очкам, и внутри «Макларена» есть интересные командные приказы. Так что ясность придет нескоро», — приводит слова Марко Racingnews365.

На Гран-при Азербайджана, состоявшемся в Баку в воскресенье, победу одержал Пиастри, а его партнер по «Макларену» Норрис финишировал четвертым. Это позволило британцам впервые за десять лет возглавить Кубок конструкторов. «Ред Булл» располагается на второй строчке.

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