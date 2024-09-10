Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 13:26

«Астон Мартин» объявил о контракте с Ньюи

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Эдриан Ньюи.
Фото Global Look Press

Команда «Формулы-1» «Астон Мартин» объявила о заключении контракта с конструктором Эдрианом Ньюи. 65-летний британц подписал долгосрочное соглашение.

Специалист приступит к работе 1 марта 2025 года в роли управляющего технического партнера. По информации Daily Mail, он будет получать 20 миллионов фунтов в год.

Пока Ньюи является сотрудником «Ред Булл», который объявил об его уходе 1 мая. В пресс-релизе австрийского гоночного коллектива отмечалось, что в последние месяцы сотрудничества Эдриан сосредоточится на разработке первого гиперкара «Ред Булл» RB17.

Ньюи работает в «Формуле-1» с 1988 года и ранее побеждал в турнире с «Уильямс» и «Макларен».

Формула-1
Астон Мартин
Эдриан Ньюи
Читайте также
Синнер обыграл Фритца и стал победителем US Open-2024
Умер легендарный телеведущий Александр Масляков
Польские десантники ошибочно приземлились на село из-за погодных условий
Сын Газзаева уволен, Талалаев возглавил «Балтику», «Урал» психует. Что сейчас происходит в ФНЛ
Токсиколог назвал семь полезных для восстановления печени продуктов
Алаудинов рассказал о содержимом гаджетов солдат ВСУ
Популярное видео
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Стартует 17-й сезон КХЛ
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Анонс сезона КХЛ: главные фавориты и СКА — сильнее всех?
От ЦСКА стоит ждать сюрпризов
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости