Пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в аварию в Монако

Пилот «Феррари» Шарль Леклер попал в ДТП на улицах Монако.

Происшествие произошло на повороте Grand Hotel Hairpin, который является частью трассы «Гран-при Монако». 26-летний гонщик, находившийся за рулем Ferrari Purosangue, на небольшой скорости въехал в автомобиль перед собой на трассе.

1 сентября Леклер стал победителем домашнего для «Феррари» «Гран-при Италии». Эта победа стала для монегаска второй в сезоне-2024 «Формулы-1». Он занимает третье место в личном зачете.