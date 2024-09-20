Гонщик «Макларен» Норрис показал лучшее время во второй тренировке «Гран-при Сингапура»

Пилот «Макларен» Ландо Норрис показал лучшее время во второй свободной практике «Гран-при Сингапура» «Формулы-1». Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, а тройку быстрейших замкнул его партнер по команде Карлос Сайнс.

Действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен показал 15-й результат.

Гонщик «Мерседес» Джордж Расселл врезался в стену под конец сессии, повредив переднее крыло. Однако он смог продолжить движение и добрался до боксов.