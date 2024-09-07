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«Феррари» хотел переманить гоночного инженера Ферстаппена

Евгений Козинов
Корреспондент
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Джанпьеро Ламбьязе.
Фото Global Look Press

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер хотел переманить к себе в команду инженера Джанпьеро Ламбьязе из «Ред Булла».

По информации Corriere dello Sport, руководитель самой титулованной команды в «Формуле-1» лично делал предложение 43-летнему британскому специалисту, чтобы тот стал гоночным инженером Льюиса Хэмилтона.

Ламбьязе, который работает гоночным инженером Макса Ферстаппена с 2016 года, ответил отказом, так как ранее продлил свой контракт с «Ред Булл».

Формула-1
Ред Булл
Феррари
Макс Ферстаппен
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