«Феррари» хотел переманить гоночного инженера Ферстаппена

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассер хотел переманить к себе в команду инженера Джанпьеро Ламбьязе из «Ред Булла».

По информации Corriere dello Sport, руководитель самой титулованной команды в «Формуле-1» лично делал предложение 43-летнему британскому специалисту, чтобы тот стал гоночным инженером Льюиса Хэмилтона.

Ламбьязе, который работает гоночным инженером Макса Ферстаппена с 2016 года, ответил отказом, так как ранее продлил свой контракт с «Ред Булл».