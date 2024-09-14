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Сегодня, 16:37

Леклер выиграл квалификацию «Гран-при Азербайджана»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Шарль Леклер.
Фото Reuters

Пилот «Феррари» Шарль Леклер стал победителем квалификации «Гран-при Азербайджана».

26-летний монегаск в лучшей попытке показал результат — 1.41,365. Второе место в квалификации занял Оскар Пиастри из «Макларена» (+0,321). Третьим стал еще один представитель «Феррари» Карлос Сайнс (+0,440).

Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал шестым (+0,658). Пилот «Макларен» Ландо Норрис не вышел из первого сегмента квалификации. Британец показал 17-е время.

Гонка «Гран-при Азербайджана» состоится в воскресенье, 15 сентября. Начало — в 14.00 по московскому времени.

Формула-1
Феррари
Шарль Леклер
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