Пилот «Феррари» Леклер выиграл первую свободную практику «Гран-при Сингапура»

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Гонщик «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время в первой свободной практике «Гран-при Сингапура».

Монегаск проехал дистанцию за 1 минуту 31,763 секунды. На втором месте расположился британский пилот «Макларена» Ландо Норрис (+0,076 секунды). Тройку замкнул испанец Карлос Сайнс из «Феррари» (+0,189).

Действующий чемпион мира «Формулы-1» Макс Ферстаппен завершил практику на четвертой позиции, уступив Леклеру 0,334 секунды.