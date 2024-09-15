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Сегодня, 17:25

Пиастри — о победе на этапе в Азербайджане: «Эта гонка определенно войдет в число лучших в моей карьере»

Алина Савинова
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Пилот «Макларен» Оскар Пиастри поделился впечатлениями от победы на «Гран-при Азербайджана».

23-летний гонщик выиграл вторую гонку в нынешнем сезоне «Формулы-1». В июле он стал победителем этапа в Венгрии.

«Эта гонка определенно войдет в число лучших в моей карьере. Когда я присоединился к команде в прошлом году, мы были буквально последними, а теперь лидируем в чемпионате. Надо отдать должное коллективу за такой прорыв в последние 18 месяцев. Это позволило прибавить и мне. Проделана огромная командная работа, и я с нетерпением жду, что ждет нас дальше», — приводит Sky Sports слова Пиастри.

Австралиец также прокомментировал эпизод с обгоном Шарля Леклера из «Феррари» на 20-м круге.

«После пит-стопа казалось, что у меня больше сцепления, и я должен был попытаться. Я знал, что точно не опережу его, если не сделаю это в начале отрезка. Я довольно сильно нырнул, но все получилось, а затем изо всех сил пытался удержаться впереди на следующих кругах», — отметил он.

Пиастри был признан гонщиком дня по версии болельщиков. Второе место в гонке в Баку занял Леклер. Третьим стал пилот «Мерседес» Джордж Расселл. По итогам «Гран-при Азербайджана» «Макларен» с 475 очками возглавил Кубок конструкторов, опередив «Ред Булл» (456).

Источник: Sky Sports
Формула-1
Макларен
Оскар Пиастри
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