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Экс-пилот «Формулы-1» Мазепин исключен из санкционных списков ЕС

Сергей Разин
корреспондент
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Никита Мазепин.
Фото Global Look Press

Бывший пилот «Формулы-1» Никита Мазепин исключен из санкций Евросоюза, сообщает РИА «Новости».

25-летний россиянин попал под санкции «за связи с влиятельным российским бизнесменом Дмитрием Мазепиным», который является его отцом. Суд Евросоюза постановил исключить Мазепина из санкционных списков в марте 2024 года.

Мазепин в 2021 году выступал в «Формуле-1» за «Хаас». Перед началом сезона-2022 американская команда расторгла контракт с россиянином, и его место занял Кевин Магнуссен.

Формула-1
Никита Мазепин
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