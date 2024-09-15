Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 15:40

Пиастри стал победителем «Гран-при Азербайджана», Леклер — второй

Ана Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Оскар Пиастри.
Фото Reuters

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу на «Гран-при Азербайджана».

Второе место в гонке занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+10,910). Третьим стал Джордж Расселл из «Мерседес» (+31,328).

Карлос Сайнс («Феррари») и Серхио Перес («Ред Булл») сошли после аварии на предпоследнем круге. Гонщик «Макларена» Ландо Норрис, который стартовал 15-м, занял четвертую строчку. Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал пятым.

По итогам «Гран-при Азербайджана» «Макларен» (475 очков) возглавил Кубок конструкторов, опередив «Ред Булл» (456).

Следующий этап «Ф-1» пройдет с 20 по 22 сентября в Сингапуре.

Формула-1
Макларен
Феррари
Оскар Пиастри
Шарль Леклер
Читайте также
В Москве прошла церемония прощания с Александром Масляковым
Оправдывающее Валиеву заключение эксперта ВАДА исчезло из дела до суда
Песков заявил о достаточных возможностях ВС РФ и их экономической поддержке
«Динамо» Махачкала – «Спартак», 15 сентября 2024 года: прямая онлайн-трансляция матча 8 тура РПЛ сезона 2024/2025
Иск Лурье о прекращении права пользования имуществом Долиной поступил в суд
Белоусов поручил разобраться в ситуации с гибелью военных с позывными Эрнест и Гудвин
Популярное видео
Третье подряд поражение «Металлурга»
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
Первый гол Матвея Мичкова, уверенная игра «Лады»
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
СКА вне зоны плей-офф
Победы «Салавата» и проблемы судей
У Ильи Сорокина неприятности со здоровьем
«СКА-Хабаровск» — «Чайка»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Тюмень»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Сокол»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Арсенал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Енисей»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Чехович: из «Локомотива» — в «Витязь»
«КАМАЗ» — «Черноморец»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «Сочи»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Кузнецов: первый матч СКА, игра с Демидовым, кайф от хоккея
СКА уступил чемпиону в первом матче сезона
«Динамо» проиграло «Куньлуню» в первом матче сезона
Стартовал сезон КХЛ и новый состав СДК
«Металлург» — «Локомотив»: КХЛ, видеообзор матча
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости