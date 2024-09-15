Пиастри стал победителем «Гран-при Азербайджана», Леклер — второй

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри одержал победу на «Гран-при Азербайджана».

Второе место в гонке занял гонщик «Феррари» Шарль Леклер (+10,910). Третьим стал Джордж Расселл из «Мерседес» (+31,328).

Карлос Сайнс («Феррари») и Серхио Перес («Ред Булл») сошли после аварии на предпоследнем круге. Гонщик «Макларена» Ландо Норрис, который стартовал 15-м, занял четвертую строчку. Макс Ферстаппен («Ред Булл») стал пятым.

По итогам «Гран-при Азербайджана» «Макларен» (475 очков) возглавил Кубок конструкторов, опередив «Ред Булл» (456).

Следующий этап «Ф-1» пройдет с 20 по 22 сентября в Сингапуре.