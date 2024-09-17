Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 16:49

Отец Переса был госпитализирован после аварии сына на «Гран-при Азербайджана»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Отца мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса госпитализировали в Мексике во время выступления сына в гонке «Гран-при Азербайджана».

65-летний Антонио Перес потерял сознание в ванной комнате своего дома в Мехико. Медикам скорой помощи удалось вовремя доставить его в больницу. Он находился в в предынфарктном состоянии.

«В настоящее время он находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей», — говорится в заявлении пресс-службы Переса-старшего.

Как предполагают врачи, Антонио стало плохо из-за сильных переживаний за сына. Болид «Ред Булл» Переса столкнулся с «Феррари» испанца Карлоса Сайнса-младшего за два круга до окончания гонки по улицам Баку. Оба пилота из-за аварии не смогли финишировать.

Карлос Сайнс
Серхио Перес
Читайте также
В Северной Америке предположили, когда Овечкин побьет рекорд Гретцки
Беккер женился после выхода из тюрьмы
В Кремле связали увеличение численности ВС РФ с международными угрозами
Захотел играть за сборную пьяным, бить рекорды Лоськова. Дзюба сделал скандальные заявления
Ключевая причина: под налог на вклады подпадут доходы по ним от 190 тысяч
Пострадавших при ЧП в школе Челябинска детей отправят спецбортом в Москву
Популярное видео
Мини-кризис «Торпедо» и операция Сорокина
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Ахмат»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Химки»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Балтика»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Зенит»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Пари НН»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Крылья Советов»: РПЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Немировски может лишиться поста, СКА выиграл натужно
6 голов в матче «Динамо» — «Ахмат», дебют Дзюбы за «Акрон», автогол Литвинова: обзор дня
«Чайка» — «Шинник»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Сокол»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Родина»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Третье подряд поражение «Металлурга»
«Сочи» — «Ротор»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Енисей»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Алания» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 10-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 8-го тура 14 сентября
Первый гол Матвея Мичкова, уверенная игра «Лады»
РПЛ: видео голов 8-го тура 13 сентября
СКА вне зоны плей-офф
Победы «Салавата» и проблемы судей
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости