Отец Переса был госпитализирован после аварии сына на «Гран-при Азербайджана»

Отца мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса госпитализировали в Мексике во время выступления сына в гонке «Гран-при Азербайджана».

65-летний Антонио Перес потерял сознание в ванной комнате своего дома в Мехико. Медикам скорой помощи удалось вовремя доставить его в больницу. Он находился в в предынфарктном состоянии.

«В настоящее время он находится в стабильном состоянии под наблюдением врачей», — говорится в заявлении пресс-службы Переса-старшего.

Как предполагают врачи, Антонио стало плохо из-за сильных переживаний за сына. Болид «Ред Булл» Переса столкнулся с «Феррари» испанца Карлоса Сайнса-младшего за два круга до окончания гонки по улицам Баку. Оба пилота из-за аварии не смогли финишировать.