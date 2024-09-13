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Сегодня, 19:04

Леклер выиграл вторую практику «Гран-при Азербайджана», Ферстаппен — шестой

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Шарль Леклер.
Фото Reuters

Пилот «Феррари» Шарль Леклер показал лучшее время во второй освободной практике «Гран-при Азербайджана».

Вторым стал гонщик «Ред Булл» Серхио Перес, а тройку замкнул семикратный чемпион «Формулы-1» Льюис Хэмилтон.

Действующий чемпион Макс Ферстаппен («Ред Булл») показал шестое время.

Третья практика «Гран-при Азербайджана» пройдет в субботу, 14 сентября, в 11.30 по московскому времени. Также в этот день состоится квалификация, начало — в 15.00.

Льюис Хэмилтон
Макс Ферстаппен
Серхио Перес
Шарль Леклер
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