«Макларен» обошел «Ред Булл» и стал лидером Кубка конструкторов

«Макларен» по итогам «Гран-при Азербайджана» вышел на первое место в Кубке конструкторов.

Победителем гонки в Баку стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Его напарник Ландо Норрис финишировал четвертым.

После этой победы в активе «Макларена» 475 очков в Кубке конструкторов. «Ред Булл» (456 очков) опустился на второе место. Третьей остается «Феррари» (425).

Лидерство в личном зачете сохранил гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Нидерландец занял пятое место в «Гран-при Азербайджана».