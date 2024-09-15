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«Макларен» обошел «Ред Булл» и стал лидером Кубка конструкторов

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«Макларен» по итогам «Гран-при Азербайджана» вышел на первое место в Кубке конструкторов.

Победителем гонки в Баку стал пилот «Макларена» Оскар Пиастри. Его напарник Ландо Норрис финишировал четвертым.

После этой победы в активе «Макларена» 475 очков в Кубке конструкторов. «Ред Булл» (456 очков) опустился на второе место. Третьей остается «Феррари» (425).

Лидерство в личном зачете сохранил гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен. Нидерландец занял пятое место в «Гран-при Азербайджана».

Формула-1
Макларен
Ред Булл
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