Гасли дисквалифицирован по итогам квалификации «Гран-при Азербайджана»

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Пилот «Альпин» Пьер Гасли дисквалифицирован по итогам квалификации «Гран-при Азербайджана», который проходит в Баку.

В ходе квалификационного заезда Гасли превысил допустимый расход топлива, что и стало причиной дисквалификации.

Гасли занял 13-е место в квалификации. Теперь француз начнет гонку с конца стартовой решетки.

В Пресс-службе Международной автомобильной федерации отметили, что у Гасли возникла неожиданная кратковременная техническая неисправность, которая временно увеличила расход топлива.

Гонка «Гран-при Азербайджана» состоится в воскресенье, 15 сентября. Поул по итогам квалификации завоевал гонщик «Феррари» Шарль Леклер.