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Ферстаппен о шансах на титул: «Макларену» и Норрису нужно идеально провести остаток сезона»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен оценил свои шансы на победу в сезоне-2024.

После 17 этапов «Формулы-1» Ферстаппен занимает первое место в личном зачете с 313 очками. На второй строчке находится гонщик «Макларен» Ландо Норрис (254), на третьей — Шарль Леклер из «Феррари» (235).

«Думаю, нам нужно выступать лучше. В то же время «Макларену» и Норрису [для завоевания титула] нужно идеально провести остаток сезона. Безусловно, нам так же было не очень приятно видеть потерю лидерства в Кубке конструкторов. Явно не пошло нам на пользу и столкновение Переса с Карлосом. Борьба еще не окончена. И мы постараемся отыграться», — приводит слова Ферстаппена ESPN.

После «Гран-при Азербайджана» в Кубке конструкторов лидером стал «Макларен». Команда опережает «Ред Булл» на 20 очков.

Формула-1
Макларен
Ред Булл
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
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