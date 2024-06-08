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Камерун — Кабо-Верде: смотреть трансляцию матча отбора ЧМ-2026

Камерун сыграет с Кабо-Верде в валификации на чемпионат мира-2026 8 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Коллинс Фай и Николя Муми Нгамале (сборная Камеруна).
Фото Reuters

Сборная Камеруна сыграет с командой Кабо-Верде в первом матче первого этапа квалификации на чемпионат мира-2026 в субботу, 8 июня. Игра пройдет на многофункциональном стадионе «Ахмаду Ахиджо» в Яунде (Камерун). Стартовый свисток прозвучит в 16.00 по московскому времени.

Ключевые события встречи Камерун — Кабо-Верде будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире следить за игрой можно на онлайн-платформе «Okko Спорт» по платной подписке. Начнется эфир в 15.45 мск.

Ответный матч между Кабо-Верде и Камеруном состоится 8 сентября 2025 года.

Финальная часть чемпионата мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026-го. Мундиаль примут США, Мексика и Канада.

Сборная Кабо-Верде по футболу
Сборная Камеруна по футболу
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