Футбол
Чемпионат мира
Таблицы Календарь Новости Статьи Фото
Все материалы
ЧМ по футболу 2026
История
Главная
Футбол
Чемпионат мира

Сегодня, 17:15

Сборная Австралии разгромила Палестину в отборе ЧМ-2026

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Сборная Австралии дома разгромила Палестину в матче 6-го тура второго раунда отборочного турнира ЧМ-2026 — 5:0.

Дубль оформил Кусини Йенги, нападающий реализовал пенальти на 5-й минуте и забил с игры на 41-й. Еще по голу на счету Адама Таггарта (26-я минута), Мартина Бойла (53-я) и Эктора Иранкунды (пенальти, 87-я).

Сборная Австралии (18 очков) заняла первое место в группе I. Палестина (8) финишировала второй. Обе команды вышли во второй раунд отборочного турнира чемпионата мира.

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 2-й раунд. Группа I
11 июн, 15:10. ()
Австралия
5:0
Палестина

В других матчах Корея дома переиграла Китай (1:0), а Япония разгромила Сирию (5:0).

ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 2-й раунд. Группа C
11 июн, 14:00. ()
Корея
1:0
Китай
ЧМ. Отборочный турнир. Азия. 2-й раунд. Группа B
11 июн, 13:14. ()
Япония
5:0
Сирия

Футбол
Чемпионат мира по футболу
Сборная Австралии по футболу
Сборная Китая по футболу
Сборная Кореи по футболу
Сборная Палестины по футболу
Сборная Сирии по футболу
Сборная Японии по футболу
0
Читайте также
Экс-владелец «Сатурна» Шишканов получил пожизненный срок
Алькарас в пяти сетах обыграл Зверева в финале «Ролан Гаррос»
Бортников сообщил об установке причастности Украины к теракту в «Крокусе»
Карпин заявил, что может уйти из сборной России. Что не устраивает главного тренера и кого могут назначить вместо него
Адвокат генерала Попова назвал его отправку на СВО шансом приостановить дело
В Петербурге по фото нашли скрывавшегося с 1997 года подозреваемого в убийстве
Популярное видео
«Балтика» — «Зенит»: суперфинал Кубка России, видеообзор матча
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЮАР — Зимбабве: смотреть трансляцию матча отбора ЧМ-2026

Откройте глаза на свое будущее

Новости
RSS RSS
Все новости