Сборная Австралии разгромила Палестину в отборе ЧМ-2026

Сборная Австралии дома разгромила Палестину в матче 6-го тура второго раунда отборочного турнира ЧМ-2026 — 5:0.

Дубль оформил Кусини Йенги, нападающий реализовал пенальти на 5-й минуте и забил с игры на 41-й. Еще по голу на счету Адама Таггарта (26-я минута), Мартина Бойла (53-я) и Эктора Иранкунды (пенальти, 87-я).

Сборная Австралии (18 очков) заняла первое место в группе I. Палестина (8) финишировала второй. Обе команды вышли во второй раунд отборочного турнира чемпионата мира.

В других матчах Корея дома переиграла Китай (1:0), а Япония разгромила Сирию (5:0).